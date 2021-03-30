banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar neden yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor?
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Tekkeköy kırmızı çizgiyi çekti

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" temalı farkındalık etkinliği yapıldı.

SAMSUN 30.03.2021, 15:17
2
Tekkeköy kırmızı çizgiyi çekti

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" temalı farkındalık etkinliği yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen ‘kırmızı çizgi’ uygulaması Samsun’da dün başlamıştı. Bugün de aynı amaca yönelik bir etkinlik Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Genelge gereği Tekkeköy’de bugün devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla yapılan etkinlikte yaya geçitlerinin orta kısmına kırmızı şerit çekilerek, “Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir” sloganıyla yayaların karışmış olduğu kazaları sıfıra indirmek için yürütülen çalışmalara devam edildi. Etkinlikte toplumda bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız devam edileceği vurgusu yapıldı.

Tekkeköy’de gerçekleştirin etkinliğe ayrıca Tekkeköy Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanı Sadullah Kalaycı, ilçe emniyet ve jandarma trafik personelleri katıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu