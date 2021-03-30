Tekkeköy kırmızı çizgiyi çekti

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" temalı farkındalık etkinliği yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen ‘kırmızı çizgi’ uygulaması Samsun’da dün başlamıştı. Bugün de aynı amaca yönelik bir etkinlik Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Genelge gereği Tekkeköy’de bugün devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla yapılan etkinlikte yaya geçitlerinin orta kısmına kırmızı şerit çekilerek, “Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir” sloganıyla yayaların karışmış olduğu kazaları sıfıra indirmek için yürütülen çalışmalara devam edildi. Etkinlikte toplumda bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız devam edileceği vurgusu yapıldı.

Tekkeköy’de gerçekleştirin etkinliğe ayrıca Tekkeköy Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanı Sadullah Kalaycı, ilçe emniyet ve jandarma trafik personelleri katıldı.