Tekkeköy kapalı yüzme havuzuna kavuşuyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy ilçesine olimpik standartlarda yüzme havuzu kazandırılıyor. Devam eden inşaat çalışmaları ile yüzde 30’u tamamlanan projenin bu yıl tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Spora ve sporcuya yapılan yatırımlarla dikkati çeken Tekkeköy Belediyesi ilçeye yeni bir tesis daha kazandırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Selyeri Mahallesi’nde 5 bin 601 metrekare alan üzerinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu hızla yükseliyor.

Yüzme sporunun olimpik standartlarda icra edileceği tesis için yapılan çalışmaların yüzde 30’u tamamlandı. 1870 metrekare taban alanında, 2 katlı inşa edilmekte olan tesis toplamda 3 bin 740 metrekare kapalı alana sahip olacak. Tekkeköy halkını yüzme sporunda modern imkanlarla buluşturacak tesiste, 340 metrekare yarı olimpik yüzme havuzu, 65 metrekare çocuk havuzu, kafeterya, fitness salonu, sauna ve masaj odaları bulunacak.

Genci yaşlısı tüm vatandaşlara hizmet verecek tesis engelli bireylerin rahatça kullanımı için de özenle planlandı. Tekkeköy’e değer katacak tesisin bu yıl tamamlanarak hizmete alınması için çalışmalar devam ediyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, yüzme havuzunun inşaat çalışmalarını sıkça ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip ediyor. İlçeye yeni bir spor tesisi kazandırmanın heyecanı içinde olduğunu belirten Başkan Togar, “Bazen bizler bile şantiyeye çevirdiğimiz ilçemizin dört bir yanında yapılan işlerimizi takip etmekte çalışmalarımızın hızına yetişmekte zorlanıyoruz. İlçemizin hak ettiği yıllardır yapılmayan dev projelerin ve çalışmaların hayata geçtiğini adım adım vücut bulduğunu görmek hem çalışma azmimizi arttırıyor hem de bizleri motive ediyor. Çalışmalarımız ve emeklerimizin meyvelerini görmek, insanların takdirini almak gibi olumlu tepkilerin yanında bu güzel eserlerin ortaya çıkmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. 2023 yılı içerisinde her türlü sporların gönül rahatlığıyla yapılacağı tesisimiz sporcularımızın ve halkımızın hizmetinde olacak” dedi.