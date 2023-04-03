Tekkeköy Elbistan ile kardeş şehir oldu

Samsun Tekkeköy Belediyesi ve Elbistan Belediyesi arasında ’kardeş şehir’ ilişkisi kurulma talebi belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Tekkeköy Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında Tekkeköy Belediye Binası Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, 8 madde meclis üyelerince oylanarak kabul edilirken 3 madde görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

Elbistan ile kardeş şehir olundu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaraların sarılması adına büyük destek verilen Elbistan Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurma talebi de meclisin gündemine geldi. Belediye meclis üyelerince oy birliği ile kabul edilen madde ile Tekkeköy Belediyesi ve Elbistan Belediyesi ’kardeş şehir’ ilan edildi.

Tekkeköy Belediyesi ve halkının depremin ilk anından itibaren afet bölgelerine yardım ulaştırmak üzere seferber olduğunu belirten Aydın Karmil, depremin yaralarının sarılması adına çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Tekkeköy denetimden geçti

Encümen üyeliği ve ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin yapıldığı toplantıda, 2022 yılı Denetim Komisyonu raporu da mecliste onaylanarak kabul edildi.