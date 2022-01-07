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Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek

SAMSUN (İHA) – Samsun Tekkeköy Belediyesi, ilçede bulunan Atatürk İlkokulu ve birçok okula teknolojik ekipman yardımında bulundu.

SAMSUN 07.01.2022, 16:47
Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek

SAMSUN (İHA) – Samsun Tekkeköy Belediyesi, ilçede bulunan Atatürk İlkokulu ve birçok okula teknolojik ekipman yardımında bulundu.

İlçede bulunan tüm okulların sorununa el atan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ‘Eğitim her zaman önceliğimizdir’ anlayışı çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar ve desteklerle örnek gösteriliyor.

“Eğitim her zaman önceliğimizdir”

Yapılan destekler hakkında açıklamada bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde eğitim için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın yarınlara güvenle adım atabilmesindeki ilk basamak eğitimdir. İyi bir eğitimde fiziki, teknolojik ve bilişsel alt yapısı tam olan donanımlı eğitim yuvaları ile sağlanır. Biz de bu çerçevede yeni okulların yapılması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yeni okulların kazandırılması için imar düzenlemeleri yapıp okul arsalarının sayısını daha da arttırdık. Yatırımcılar bularak bakanlığımızın dışında özel sektör tarafından hayırseverler ve sanayici iş insanlarının desteğiyle ilçemize yeni okullar inşa ettirdik. Belediye olarak da okul yapan bir belediye haline gelerek ilçemize belediyemizin öz kaynakları ile okul inşa ettik” dedi.

“2023 yılında Tekkeköy’ün okul ihtiyacı kalmayacak”

Tekkeköy’ün dört bir yanında farklı niteliklerde ilkokul, ortaokul, lise, anaokulu gibi daha birçok okulun inşa edildiğini söyleyen Başkan Hasan Togar, “2023 yılında ilçemizde okul ihtiyacı kalmayacak. Özellikle ikili eğitim yapan tüm okullarımız tekli eğitime geçmiş olacak. Her okul niteliğine ve öğrenci potansiyeline göre kendi binasında hizmet verecek şekilde planlamalarımızı yaptık. 2023 sonuna kadar ilçemizde okul ile ilgili bir ihtiyaç söz konusu olmayacak. Eğitim öğretimde en fazla verimi elde edebilmek için her zaman ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve ilçemizdeki tüm okullarımız ile koordineli bir biçimde hareket ediyoruz. Tespitlerimiz kapsamında gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Okullarımızın bakım, onarım, tamirat, boya gibi işlerinin yanında gerekli tüm ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Bunların yanında tüm okullarımıza bir bir kütüphane kazandırıyoruz. Bu yıl içinde ilçemizin tamamında kütüphanesi olmayan okulumuz kalmayacak” diye konuştu.

Tekkeköy Belediyesinden okullara teknoloji desteği

Okullara yapılan teknoloji desteklerinin de devam edeceğini ifade eden Togar, şunları söyledi:

“Eğitimin önemini ve geleceğimize nasıl etki sağlayacağını çok iyi biliyoruz. Bu manada bizler de stratejik hamleler planlıyoruz. İlçemizdeki okullarımızda yapmış olduğumuz detaylı incelemeler sonrasında okullarımızın teknolojik alt yapısını daha da geliştirmek için kollarımızı sıvadık. Bu bağlamda okullarımıza fotokopi makinesi, bilgisayar, projeksiyon cihazı gibi teknolojik ihtiyaçlarını karşıladık. İhtiyaçları belirlenen okullarımızın bir bir teknolojik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Bugün de bir başka okulumuzun teknolojik ihtiyaçlarını giderdik. Her konuda desteklerini yanımızda hissettiğimiz şehrimizin ve ülkemizin istihdamda ve ihracatta gururu Sampa ailesine okullarımızın teknolojik ihtiyacını karşılamadaki duyarlılığı için ayrıca teşekkür ederim.”

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