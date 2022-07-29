Tekkeköy Belediyesi yol ağını güçlendiriyor

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi mahallelerde yaptığı iyileştirme ve yeni yol açma çalışmalarıyla şehir içi ulaşımdaki konfor ve imkanları güçlendiriyor.

İlçedeki yol ağını genişletmek ve ulaşım konforunu en üst seviyelere çıkartmak adına Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Ovabaşı, Aşağıçinik, Gölceğiz, Çiftlik, Çay, Yeni Büyüklü ve Çayleyik Mahallelerinde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu çerçevede ekipler tarafından yeni imar yolları açılarak alt ve üst yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ovabaşı Mahallesi’nde yeni bir yolun daha genişletme, zemin sıkılaştırma ve altyapı işlemlerinin ardından emisyonlu asfalt çalışmaları tamamlandı. Çayleyik Mahallesi’nde de yeni açılan bir yolun genişletme ve zemin sıkılaştırma işlemleri tamamlanarak üst yapı çalışmalarının hazırlığı yapıldı.

İmar sorunları çözüldü yollar açılıyor

Aşağıçinik ve Yavuzlar Mahallelerinde de imar yolu açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. 80 yıllık yerleşimin olduğu Yavuzlar Mahallesi’nde yaşanan imar sorunları tamamen çözüldü. Akabinde imar yollarının açılmasına başlandı. Mahallede açılan imar yolları ile yeni yerleşim alanları oluşturulmaya devam ediyor.

Emisyonlu asfaltla konfor geliyor

İlçenin dört bir yanındaki köklü yol hamlelerinin bir diğeri de yine Ovabaşı ve Gölceğiz Mahallelerinde sürdürülüyor. Bu mahallelerde ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmayla Çiftlik Mahallesi’nde emisyonlu asfalt çalışmaları yapılıyor.

Ulaşım ağı güçlendiriliyor

Doğal afet durumlarında gerekli malzeme desteğini sağlayacak, ilçede bulunan AFAD deposunun etrafında araçların giriş çıkışını rahatlatacak gerekli çalışmalar da ekipler tarafından gerçekleştirildi. Tır ve ağır vasıtaların alana giriş ve çıkışında kullanılan yolların genişletilmesi, zemin sıkılaştırması ve elek altı malzeme serimin ardından emisyonlu sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Her geçen gün daha da büyüyen ilçede imarı, altyapısı ve doğalgaz çalışmaları tamamlanan Çay Mahallesi de çalışmalardan nasip aldı. Mahallede taş parke yol ve kaldırım çalışmaları yapılıyor. Ulaşım ağı farklı alanlardaki çalışmalarla güçlendiriliyor.

“Halkımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Halkımızın yaşam kalitesini artırmak, önlerindeki engelleri kaldırmak ve hizmetlerimizle buluşturmak için çalışmaya, üretmeye aralıksız devam ediyoruz. Özellikle ilçemizdeki yol ağını genişletmemizin yanında ulaşım konforunu en üst seviyelere çıkartmak için çalışmalarımızı programlarımız dahilinde sürdürüyoruz. Bu kapsamda tek bir vatandaşımızın dahi sunulan tüm hizmetlerden yararlanabilmesinin yanında yaşam konforundan mahrum kalmaması için büyük emek sarf ediyoruz. Özellikle ailemizin bir ferdi olarak gördüğümüz tek bir hanemizin bile doğalgaz alabilmesi için titizlikle imar yollarımızı açıyoruz” dedi.