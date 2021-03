Tekkeköy Belediyesi Aşevi her sofraya ulaşıyor

Tekkeköy Belediyesi bünyesinde yaklaşık beş yıldır hizmet veren ve 300’den fazla aileye yılın 365 günü günde iki öğün sıcak yemek yardımı ulaştıran aşevine tüm ihtiyaçlarının karşılanması için nakit bağış kabul edilmeye başlanılacak.

Tekkeköy Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesindeki örnek çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyerek ilçe sınırları içerisindeki vatandaşlarına kol kanat germeye devam ediyor.

Tekkeköy’de her eve sıcak yemek

Aşevinin daha geniş alanlarda faaliyetler yürütebilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Aşevimiz vasıtasıyla her gün ailelerimizin sofralarına sıcak yemeklerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. Belediyemiz bünyesinde yaklaşık beş yıl önce kurduğumuz ve ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden, evinde yemek yapamayacak durumdaki büyüklerimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimize aşevimiz vasıtasıyla kol kanat geriyoruz. Bu ailelerimize her gün günde iki öğün sıcak yemek ulaştıran aşevimizin her türlü ihtiyacının karşılanmasının yanında maddi bağışlarda resmî bir şekilde yapılacak. Sosyal yardımlaşma müdürlüğümüz bünyesinde belediye meclisimizin kararıyla oluşturulan sadece aşevinin ihtiyaçları için açılan banka hesaplarımıza bundan sonra her türlü nakdi bağış yapılabilecek. Ramazan yardımları, kurban bağışı, maddi yardımlar ve diğer tüm yardım ve bağışlar için oluşturulan hesaplara yapılan tüm işlemler resmî bir şekilde kayıt altına alınmasının yanında bağışçılar belgelerini gönül rahatlığıyla alabilecekler. Şeffaf bir şekilde yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken bağışçılarda tüm işlemleri açık bir şekilde takip edebilecekler” dedi.

Sosyal belediyecilikte örnek

Senenin sadece belirli günlerinde değil de yılın 365 günü farklı alanlarda sosyal yardım faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bizler yılın belirli günlerinde sosyal yardım faaliyetleri yürüten bir belediye değiliz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yılın 365 günü iğneden ipliğe her alanda sosyal yardım faaliyetleri yürütmekteyiz. Sosyal belediyecilik sözle değil icraatla yapılır. Biz sosyal belediyeciliği sözde değil özde uyguluyoruz” diye konuştu.

Faaliyetleri ile örnek alınan Tekkeköy Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarında bahseden Başkan Togar, “İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine her ay erzak yardımı, kış aylarında yakacak yardımı, ramazan aylarında gıda yardımı, tekerlekli ve akülü sandalye, ev tadilatı ve onarımı, hasta bakım yardımı, sıcak yemek, evde kuaförlük hizmeti, kıyafet yardımı, mobilya, beyaz eşya, burs, kırtasiye yardımı, eğitim desteği, öğrencilere tablet dağıtımı, ihtiyaç sahibi ve evinde yemek yapamayacak kişilere her gün sıcak yemek ve pandemi sürecinin başladığı günden itibaren evde karantinada olanlara sıcak yemek ulaştırılması gibi daha bir çok yardım faaliyetlerinin yanında oturulamayacak durumdaki evlerin yerine prefabrik, konteyner ve betonarme evler yaparak ailelere yaşanabilir mekanlar kazandırdık. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada her alanda yardımlarımız aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.