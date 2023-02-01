Tekkeköy Belediyesi araç parkını genişletecek

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi’ne 16 yeni iş makinesi alınarak araç parkını genişletmek üzere İller Bankası’ndan kredi kullanımı için Belediye Meclisi’nden yetki istendi.

Tekkeköy Belediye Meclisi Şubat Ayı İlk Toplantısı Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yönetiminde Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 2 madde kabul edilirken, 2 madde görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

Bir önceki meclis karar özetinin okunarak oylanmasıyla başlayan meclis toplantısında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Gelemen Lojistik Merkez ile Tekkeköy Lojistik Merkez Arası Demiryolu Bağlantı Projesi çerçevesinde ek kamulaştırma ile ilgili teklifi oylanarak kabul edildi.

Toplantıda Fen İşler Müdürlüğü’nün ilçe sınırları içerisinde imar yolu açılması ile yapımı, mevcut yolların bakımı ve onarımlarının yapılması ve diğer belediye hizmetleri için gerekli olan taşıt ve iş makinelerinin alınması için İller Bankası’ndan kredi talep edilmesi teklifi de gündeme geldi. 3 adet damperli kamyon, 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet 13-250 kırıcı, 3 adet loder, 3 adet silindir, 1 adet mini yükleyici, 2 adet greyder, 1 adet lastikli yükleyici ve 1 adet lastikli forklift olmak üzere toplam 16 taşıt ve iş makinesini içeren teklif görüşülmek üzere komisyona havale edildi.