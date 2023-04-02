Tekkeköy Belediyesi afetzede aileleri iftarda buluşturdu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Tekkeköy Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilçede misafir ettiği afetzede aileleri düzenlediği iftar programında buluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde gerçekleşen afet sonrası büyük bir seferberlik haliyle bölgeye yardımlar ulaştıran Tekkeköy Belediyesi ekipleri, afetin yaralarının sarılması için çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar onlarca tır yardım malzemesi gönderdiği afet bölgelerindeki çalışmalarını, Ramazan ayı dolayısıyla iftar ve sahur yemekleri dağıtımlarıyla devam ettiren ekipler bu sırada Tekkeköy ilçesinde misafir ettiği afetzede aileleri de ihmal etmiyor.

Tekkeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında evinden çıkamayacak durumda veya evinde yemek yapamayacak durumdaki 384 aile ve aş evlerine gelerek iftar yemeklerini alan bine yakın ailenin yanı sıra, ilçede misafir edilen 162 depremzede aileye de iftar ve sahur yemekleriyle destek olunuyor.

İftar programında buluştu

Bu kapsamda yapılan son çalışma ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ilçede misafir edilen ailelerin Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın ev sahipliğinde bir iftar programında buluşturulması oldu.

Afetzede ailelerin yaralarının sarılması adına onlara olan desteği göstermek amacıyla yapılan iftar programında, İlçe Müftüsü Hayreddin Kılıçbay eşliğinde bir daha bu ülkenin böyle afetler yaşamaması için dua edilerek hep beraber oruç açıldı.

“Böyle büyük imtihanlarla karşı karşıya kalmamasını diliyorum”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar programda tüm masaları ziyaret ederek, depremzede ailelerle tek tek ilgilendi ve onları dinledi. İftar saatinin ardından bir konuşma yapan Başkan Togar, “Bizleri aynı sofra etrafında buluşturan Yüce Allah’a hamd ediyorum. Bir daha asla yeryüzündeki hiçbir canlının böyle büyük imtihanlarla karşı karşıya kalmamasını diliyorum ve bizlerle birlikte olduğunuz için; aynı sofrayı, aynı suyu, aynı çorbayı bizlerle paylaşma şerefini bahşettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Sözü alan Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara ise, deprem felaketinin ardından devlet millet el ele büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini; afetin yaralarının silinmesi ve bölgenin yeniden imarı noktasında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Doğum günü kutlandı

Konuşmaların ardından afetzede bir çocuğun doğum günü kutlaması yapıldı. 3 yaşındaki Muhammed Emir için doğum günü pastası kesildi. Muhammed Emir, Başkan Togar ile birlikte pastasındaki mumları üfledi ve diğer çocuklarla birlikte fotoğraf çekildi.