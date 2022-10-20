Tekkeköy Belediyesi 2023 bütçesi 400 milyon TL

Tekkeköy Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi 400 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Tekkeköy Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı Meclis Başkanvekili Aydın Karmil yönetiminde meclis üyelerinin katılımı ile meclis toplantısı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 2023 mali yılı performans programı ve 2023 mali yılı gelir ve gider bütçesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Tekkeköy Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi 400 milyon TL olarak belirlendi.

Hazırlık çalışmalarında emeği geçenlere ve meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, “2023 yılı tahmini bütçemiz yaklaşık 14 gün çalışma neticesinde sonlandı. Dolayısıyla bu süre içerisinde başta meclis üyelerimiz olmak üzere katkı sağlayan Mali Hizmetler Müdürümüz Semra Aksoy ve personeline, diğer tüm birim müdürlerimize ve çalışanlarına ayrıca başta Belediye Başkanımız Hasan Togar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnşallah bütçe gerçekleşmesi ile alakalı hep birlikte yine takip ve gayret ederek gerçekleşme oranının da en yüksek şekilde olmasını temenni ediyorum” dedi.