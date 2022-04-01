Tekkeköy Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Meclisi Nisa Ayı 1. Oturumunda 12 madde görüşüldü. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar toplantıya katılarak üyeleri bilgilendirdi.

12 gündem maddesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclisi Nisa Ayı 1. Oturumu Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında belediye binasında bulunan Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Gündem maddelerinden 2’si meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. 2 gündem maddesinde komisyon ve encümen üyeleri seçildi. 7 madde ise daha detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Bilgi vermek adına meclis toplantısına katılan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, gündemde yer alan ‘imar plan değişikliği’ maddesinin Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı’na yetişmesi için bugün görüşülüp karara bağlanmasını rica etti.

"İstanbullu bir firma Samsun’a çok ciddi bir yatırım yapıyor"

Toplantıda meclis üyelerine bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Meclis üyelerimizi bilgilendirmek adına toplantıya katılım sağladım. İstanbullu bir firma Samsun’a çok ciddi bir yatırım yapıyor. Bugün de temelleri atılacak. Ülkemizde özellikle son zamanlarda tarım alanlarında yaşadığımız gübre sıkıntısı ile alakalı Karadeniz’in tamamına çok ciddi katkılarının olacağına inandığımız bir tesis olacak. Meclise katılma amacım ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘İmar planı revizyonu ve imar planı değişikliği maddesinin’ bugüne karara bağlanmasını sizlerden rica etmem. Çünkü bugün karara bağlarsak 8 Nisan’da yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısına yetişecek ve mayıs ayına kalmayacak. Komisyon toplantınızı da yapıp bu maddeyi Büyükşehir Meclisine yetiştirmenizi rica ediyorum” dedi.

Söz konusu madde, önce komisyonda görüşülüp, karara bağlandı ve 8 Nisan’daki büyükşehir belediye meclisine yetiştirildi.

Meclis toplantısının ardından bir konuşma yapan Tekkeköy Belediye Meclisi Başkanvekili Aydın Karmil ise “Tüm İslam aleminin Ramazanını tebrik ediyorum. İnşallah hem sağlık hem adalet yönüyle hem de insanlığın hayrına olabileceğini Allah’tan temenni ediyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.