Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı yapıldı
TEKKEKÖY BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTISI MECLİS BAŞKANVEKİLİ AYDIN KARMİL YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
SAMSUN 01.06.2023, 17:04
SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı Meclis Başkanvekili Aydın Karmil yönetiminde gerçekleştirildi.
Şehri ilgilendiren önemli kararların alındığı toplantıda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Karmil, “14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerin sonuçları itibarıyla özelde ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
2 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda, maddeler görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.