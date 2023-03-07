Tekkeköy afetzede ailelere kucak açtı

SAMSUN (İHA) – Birçok ili etkileyen deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için çalışmalar yürüten Tekkeköy Belediyesi, ilçeye gelen birçok afetzede aileye verdiği desteklerle kucak açtı.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından ilçede başlattığı yardım seferberliği ile afet bölgelerine onlarca tır gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi gönderen Tekkeköy Belediyesi, afet bölgesinden Tekkeköy’e gelen afetzede aileleri de unutmadı.

Afetin ardından ilçeye gelen aileleri sosyal belediyecilik anlayışıyla karşılayan Tekkeköy Belediyesi, birçok alanda verdiği desteklerle afetzede ailelere kucak açtı. Tekkeköy Belediye Meclisi Mart Ayı Kapanış Oturumu’nda da gündeme gelen konuya ilişkin Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, hem afet bölgelerinde hem de Tekkeköy’deki afetzedeler için cansiperane bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

9 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında ilçedeki afetzedelere ilişkin bir karar da alındı. “Afetzedelerin tamamını hem kanunen hem de vicdanen hemşehrimiz olarak tanımaktayız” denilen kararda Tekkeköy Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, depremzedelere yiyecek, içecek, barınma, ulaşım ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ile aynı ve nakdi yardımların yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Karmil, “Depremzedeler için başlattığımız yardım seferberliği ile 1 aydır zaten cansiperane bir çalışma yürütüyoruz. Afet bölgelerine buradan yardımlar ulaştırdık. Vatandaşlarımızın tamamı ile çok büyük mücadele içinde olduk. Buraya ilçemize gelen afetzede ailelerimizi şefkatle karşılayarak ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. Bugün aldığımız karar sonucu da inşallah tüm imkanlarımızla bu yardımlarımızı sağlamaya devam edeceğiz. Depremde kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin ve yaralılara acil şifalar versin” dedi.