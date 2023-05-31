TCG NUSRET Mayın Müze Gemisi Samsun’a demirleyecek

Samsun Valiliği, TCG NUSRET Mayın Müze Gemisi’nin Samsun Limanı’na demirleyerek, ziyarete açılacağını duyurdu.

SAMSUN 31.05.2023, 10:29
TCG NUSRET Mayın Müze Gemisi Samsun’a demirleyecek

Samsun Valiliği, TCG NUSRET Mayın Müze Gemisi’nin Samsun Limanı’na demirleyerek, ziyarete açılacağını duyurdu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı Trabzon Deniz Komutanlığı’nın yazısı ile TCG NUSRET Mayın Müze Gemisi’nin 01-02 Haziran tarihlerinde 10.00-12.00 ve 13.30-18.00 saatleri arasında Samsun Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açık olacağı bildirildi.

Konu hakkında duyuruda bulunan Samsun Valiliği, vatandaşları TCG NUSRET Mayın Müze Gemisi’ni ziyaret etmeye davet etti.

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