TCG NUSRET Mayın Müze Gemisi Samsun’a demirleyecek
Samsun Valiliği, TCG NUSRET Mayın Müze Gemisi’nin Samsun Limanı’na demirleyerek, ziyarete açılacağını duyurdu.
SAMSUN 31.05.2023, 10:29
Samsun Valiliği, TCG NUSRET Mayın Müze Gemisi’nin Samsun Limanı’na demirleyerek, ziyarete açılacağını duyurdu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı Trabzon Deniz Komutanlığı’nın yazısı ile TCG NUSRET Mayın Müze Gemisi’nin 01-02 Haziran tarihlerinde 10.00-12.00 ve 13.30-18.00 saatleri arasında Samsun Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açık olacağı bildirildi.
Konu hakkında duyuruda bulunan Samsun Valiliği, vatandaşları TCG NUSRET Mayın Müze Gemisi’ni ziyaret etmeye davet etti.