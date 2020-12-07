Taş hastalığına ses dalgası ve lazer çözümü

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Verdiği şiddetli ağrı ile kişiyi aşırı kıvrandıran taş hastalığında ses dalgası ve lazer tedavi uygulamasını kısa bir sürede gerçekleştirip hasta evine, normal yaşamına dönebilmektedir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, taş hastalığı ve taş kırma uygulaması ile ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı. Taş hastalığının insanlık var olduğundan beri olan bir hastalık olduğunu söz eden Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Hastalıkta en önemli faktör genetik ailevi yakınlık yüzde 40 oranına kadar çıkabilmektedir. Diğer faktörlerde etkilemekte birlikte en çok genetik faktör dediğimiz ailevi yatkınlık ön plana çıkmaktadır” diye konuştu.

Taş hastalığı belirtilerini anlatan Opr. Dr. Özkan, “Taş hastalarında şiddetli ağrı olabilmekte birlikte ağrısızda olabilir. İdrarda yanma, kanama gibi belirtiler gösterebilir. İşeme bozukluğu ortaya çıkabilir ama daha çok gördüğümüz hastalar tarafından da bilinen kolik dediğimiz aşırı kıvrandırıcı ve şiddetli ağrıdır” şeklinde konuştu

Taş hastalığının teşhisi ve tedavisi hakkında bilgi veren Gürkan Özkan, “Teşhiste öncelik olarak muayene, ultrasonografi gerektiğinde bilgisayarlı taş tomografisi ile birlikte yüzde 100 tanı konulabilmektedir. Tedavide böbrekten mesaneye kadar olan bölgede taşlara sırasıyla böbrekte taş kırma ses dalgasıyla olan yöntem uygulanacağı gibi, 1 buçuk 2 cm gibi daha büyük taşları da perkütan dediğimiz kapalı böbrek taş ameliyatı yapmaktayız. Böbrek kanalı mesane ile böbrek arasındaki kanaldaki taşlara da ve mesane taşı da buna dahil formül lazer yöntemi kullanarak taşı operasyon esnasında kum haline getirip almaktayız ve hastayı 1 saat sonra evine ve normal yaşamına göndermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Tedavide ses dalgası ve lazer arasındaki farkı aktaran Özkan, “Ses dalgası dediğimiz tedavi de normalde vücut dışından bir cihaz tarafından vücuda gönderilen ses dalgalarıyla böbrek ve üreterdeki taşların kırılma yöntemidir. Buradaki olay ses dalgası gönderildiğinde yumuşak dokulardan vücuttan geçip gitmekte ve taşa denk geldiği yerde böbreğin içinde ya da kanal da kırıp ufalamakta daha sonra hasta bunları kendi düşürmek üzere evine gönderilmektedir. Lazer yönteminde ise ufak bir kapalı alan operasyondur. İdrar yolundan cihazla girerek taşı görerek, lazer ışınıyla taşı kum haline getirip aynı seansla da almaktayız” sözlerine yer verdi.