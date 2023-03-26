Tartıştığı kuzeni ve erkek arkadaşını bıçakladı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kuzenini ve kuzeninin erkek arkadaşını bacaklarından bıçakla yaraladı.

Olay, Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hakan T. isimli şüpheli şahıs, tartıştığı kuzeni ve kuzeninin erkek arkadaşını bacaklarından bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.