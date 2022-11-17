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Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı
Samsun’da tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
SAMSUN 17.11.2022, 16:21
Samsun’da tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. tartıştığı S.T.’ye tabancayla ateş açarak bacaklarından yaraladı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, B.A. ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, B.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.