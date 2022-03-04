Tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde alacak-verecek kavgasında 1 kişiyi bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece 00.30 sıralarında Kavakpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. ile S.Y. arasında alacak- verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada S.Y, İ.A’yı bacağından bıçakladı. Bıçaklanan İ.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan S.Y. ise bugün Kavakpınar Mahallesi’ndeki evinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.