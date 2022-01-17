TARSİM’den Samsunlu çiftçilere 15 milyon TL tazminat

Samsun genelinde 2021 yılında meydana gelen doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilere TARSİM kapsamında toplam 15 milyon 145 bin TL tazminat ödendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde; ilçe müdürleri, teknik personel, ziraat odaları, üretici/yetiştirici birlik başkanları ve tarım danışmalarına yönelik tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan TARSİM Samsun Bölge Müdürü M Halis Yamak, “Üreticilerimiz, ürünlerini sigorta yaptırmak suretiyle (dolu, sel, su baskını, fırtına, hortum, heyelan, deprem) tabii afetlerin getireceği zararları karşılayabilmektedir. Bahsi geçen doğal afetler için yapılacak sözleşmelerde çiftçimizin ödemesi gereken primin en az yüzde 50’si devletimiz tarafından karşılanmakta olup yaşanan afet sonrası, hasar nedenine göre meydana gelen zararın yüzde 92’ye kadar olan kısımları da TARSİM tarafından karşılanabilmektedir. Ayrıca köy bazlı kuraklık verim sigortasında yüzde 70 oranında, meyvecilikte hassas bir konu olan don riskine karşı devlet desteği yüzde 67 oranında pirim desteği verilmektedir” dedi.

“Çiftçiye 15 milyon TL tazminat ödendi”

TARSİM’in önemi hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise şunları söyledi:

“Tarım riskli bir sektördür. Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde, yüksek hava sıcaklığından sonra gelen soğuk ve kar yağışı ile ani sıcaklık düşüşleri yaşanmaktadır. İşte oluşan bu olumsuz hava koşulları nedeniyle tarımsal üretimde meydana gelen ürün kayıplarının karşılanması için; 2005 yılında Tarım Sigortaları Kanunu çıkartılmış ve her geçen yıl çiftçilerimizin lehine olacak şekilde kanunda yeni düzenlemeler yapılmaktadır. En önemlisi de sigorta primlerinin en az yüzde 50’si devletimiz tarafından ödenmektedir. 2021 yılı içerisinde Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında Samsun genelinde mevcut poliçe sayısı 53 bin 708 adet, toplam sigorta bedeli de 1.877.079.017 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu toplam tutar içinde Samsun çiftçisinin ödediği pirim tutarı 23.715.287 TL olarak bildirilirken, devletin Samsun çiftçisi için ödediği pirim desteği ise 27.894.968 TL olmuştur. İlimiz genelinde 2021 yılında meydana gelen doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerimize TARSİM kapsamında toplam 15.145.896 TL tazminat ödenmiştir.”