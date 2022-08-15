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Tarlada üzerine direk düşen şahıs ağır yaralandı
Samsun’da tarlaya elektrik çekmek için dikilen direk üzerine düşen şahıs ağır yaralandı.
SAMSUN 15.08.2022, 19:19
Samsun’da tarlaya elektrik çekmek için dikilen direk üzerine düşen şahıs ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde tarlaya elektrik çekmek için direk dikildiği sırada üzerine düşen H.S. (53) ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan H.S., yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.