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Tarıma 1,6 milyon TL destek

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 1 milyon 632 bin TL tutarındaki desteğin, üreticilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi.

SAMSUN 12.07.2021, 17:25
Tarıma 1,6 milyon TL destek
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 1 milyon 632 bin TL tutarındaki desteğin, üreticilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi.

İbrahim Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında ilimizde Alaçam, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Lâdik, Mayıs, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerimizde buğday, arpa, çeltik ve dane mısır yetiştirerek satış sonrası faturalarını ilçe müdürlüklerimize teslim eden 918 üreticimizin 21 milyon 51 bin 295 kg. ürünü için 1 milyon 632 bin 73 TL destek ödemesi yapılmıştır. Ödemelerin çiftçilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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