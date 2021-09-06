Tarihi ahşap camiye restorasyon

Samsun’un Çarşamba ilçesi Ustacalı köyü Kırıklar mevkisinde bulunan tarihi ahşap cami, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğü tarafından Ustacalı Camisi’nde restorasyon çalışması başlatıldı. Aslına uygun bir şekilde restore edilen camide güçlendirme çalışması da yapılacak. Ahşap döşeme ve ahşap taşıyıcı dikmeler, ahşap mahfil korkulukları ve çıtalı ahşap tavan kaplamasının aslına uygun olarak yenileneceği camide, kadınlar mahfiline çıkış merdiveni sökülerek aslına uygun ahşap merdiven çalışması gerçekleştirilecek.

Bir ecdat yadigarı daha ayağa kalkıyor

Tarihi ve kültürel mirasa yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ahşap camiler Samsun turizmi açısından ayrı bir yere sahip. Onlardan biri de Çarşamba ilçemizde bulunan Ustacalı Cami. Atıl durumda kalmış bu tarihi camiyi aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Çalışmalar hızla devam ediyor. Samsun’daki anıtsal yapıları, birer birer restore ederek ayağa kaldırıyoruz. Cami, restorasyon çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz ibadete açılacak" diye konuştu.