Tarihi ağaçların ömrüne ömür katıyorlar

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Samsun’da bulunan ağaçları bakıma aldı. Öncelikle Muzaffer Önder Parkı’ndaki 12 sekoya ağacının zemininde güçlendirme yapıldı. Ağaçların zemininde açılan deliklerle su ve gübre verildi. Ardından da ponza taşı kullanarak zemin sağlamlaştırıldı.

Baharın gelmesiyle kent genelinde bulunan ağaçları bakıma alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Muzaffer Önder Parkı’nda bulunan 12 sekoya ağacının zemininde güçlendirme yapan ekipler, titiz bir çalışma yaptı. Ağaçların zemininde açılan deliklerle su ve gübre verildi. Daha sonra da ponza taşı kullanılarak zemin sağlamlaştırıldı.

Bu işlemi tek tek bütün ağaçlarda yaptıklarını vurgulayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin, yetişkin bir ağacın 6 kişilik bir ailenin oksijen ihtiyacını karşıladığını söyleyerek, “Daha yeşil bir şehir için başkanımız Mustafa Demir’in çizdiği vizyon doğrultusunda ekiplerimiz ile birlikte sahada çalışıyoruz. Muzaffer Önder Parkımızdaki 12 sekoya ağacını bakıma aldık. Hepsi 40 yaşın üzerinde ağaçlar. Bu ağaçlar taban sıkışması sonucu kökleri hava alamadığından bazı sorunlar yaşadı. Bizde bu sorunları ortadan kaldırmak için gayret gösteriyoruz. Ağaçların ömürlerine ömür katmaya çalışıyoruz. Ayrıca dallarda meydana gelen sararmaların nedenini anlamak için numune aldık. Bu numuneleri İstanbul’da özel bir laboratuvara gönderdik. Oradan gelen sonuca göre de gerekli müdahaleyi yapacağız” dedi.