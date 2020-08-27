Tanzanya’nın Ankara Büyükelçisi OMÜ’de

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun’a gelen Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, beraberindeki heyetle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Kiondo, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Rektör Ünal’a teşekkür ettiklerini belirtirken Samsun’da bulunmaktan dolayı da mutlu olduğunu dile getirdi.

Rektör Ünal ise Büyükelçi Kiondo’ya ziyareti ve iyi dileklerinden dolayı memnuniyet duyduğunu eğitim ve AR-GE çalışmalarına katkı sağlayacak projeler için de işbirliği sağlayacaklarını ifade etti.

İki ülke ilişkilerinin ve eğitim konusunun ele alındığı görüşme, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından hediye takdimiyle sona erdi.

Rektör Öztürk’ten Rektör Ünal’a tebrik ziyareti

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti. Üniversitelerarası iş birliğini geliştirecek fikir ve görüşlerin paylaşıldığı görüşmede, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin sonunda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Ünal’a hediye takdim etti.