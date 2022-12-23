Samsun’un Bafra ilçesinde bir genç tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ö.(31) eski stat yolunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından karnından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hakan Ö. telefonla arkadaşlarını aradı. Olay yerine gelen arkadaşları yaralı şahsı Bafra’da özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hakan Ö. polis ekiplerine kendisini bıçaklayan kişiyi tanımadığını söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliği belirsiz saldırganı tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.