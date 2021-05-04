Tam kapanmada hastalara ulaşım desteği

Samsun’da İlkadım Belediyesi tam kapanmada yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara hastaneye gitmede ulaşım desteği sağlıyor.

İlkadım Belediyesi’nin vatandaşa desteğinin kapsamı genişliyor. Karantinadaki Kovid-19 hastalarına kahvaltı ve sıcak yemek servisini devam ettiren belediye, hastanelere gidecek, Kovid-19 aşısı olmak isteyen ancak randevu ve ulaşım sorunu yaşayan 60 yaş üstü ile engelli vatandaşların ulaşımları için de araç tahsis ediyor.

“Mağduriyetlerin önüne geçiyoruz”

Korona virüs pandemisi ile ilk günden itibaren ilçe genelinde temizlik, dezenfekte, sosyal vefa destek ekibi ile birlikte sahada yürütülen çalışmaları adım adım takip eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “17 günlük tam kapanma döneminde aşı veya hastane randevusu olan 65 yaş üstü, dezavantajlı gruptaki vatandaşlara belediye hizmetlerini sürekli bir şekilde alabilecekleri bir sistemle mağduriyetlerin önüne geçiyor. Başkan Demirtaş, bu kapsamda engelli ve yaşlılarımızın ücretsiz ulaşım hakkına sahip çıkıyoruz. İhtiyacı olan ilçe halkımızın bu zor günlerde dayanışma gücüne destek vererek ulaşım sıkıntılarını çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediyemize ait hizmet araçlarımızda kısıtlamalar süresince aracı olmayan ve hastaneye gitme ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet verecek. 444 0 55 01- 0505 178 55 01numaralı İletişim Merkezimizi arayarak hastaneye gideceğini belirten vatandaşlarımızı ekiplerimiz kapılarında alarak gerekli tedavi sonrası evlerine ulaşmalarını sağlıyor. Önümüzdeki süreçte de başlatmış olduğumuz bu sosyal sorumluk hizmetimizi vatandaşlarımız için konforlu ve sağlıklı bir şekilde ulaşım desteği yönünde sunmaya devam edeceğiz” dedi.