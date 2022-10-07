Tam Bana Göre Festival’de Canik Belediyesi’ne yoğun ilgi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Festival’de Canik Belediyesi stant alanı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Canik Belediyesi’nin gençler için hayata geçirdiği projelerin ve çalışmaların tanıtıldığı, gençlere yönelik eğlenceli aktivitelerin gerçekleştirildiği stant alanı ziyaretçilerden tam not aldı.

"Gençlerimizle özel olarak ilgileniyoruz"

Canik Belediyesi’nin stant alanında gençlere yönelik birçok eğlenceli ve eğitici aktivitelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Standımızı ziyaret eden tüm gençlerimizle özel olarak ilgileniyoruz. Standımızda gençlerimizin eğlenirken öğrendikleri çeşitli etkinlikler ve bilgi yarışmaları düzenliyoruz. Festival ana sahnede ve stant alanımızda halk oyunları ekibimizle yöremize ait gösteriler sergiliyor, gençlerimizle birlikte gösterilere eşlik ediyoruz. Onlarla beraber sohbet edip belediyemizin çalışmaları hakkında kendilerine bilgi veriyoruz. Standımızda gençlerimizi ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

"Tüm gençlerimizi bekliyoruz"

Canik Belediyesi stant alanını ziyaret eden katılımcılara çeşitli hediyeler verildiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Standımızda ağırladığımız gençlerimize bu güzel festival hatırasına, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde bulunan Ekolojik Oyuncak ve Zekâ Oyunları Atölyesi’nde geri dönüşüm malzemelerinden ürettiğimiz zekâ ve akıl oyunlarımızı hediye ediyoruz. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları görmeleri ve festivalin tadını doyasıya yaşamak isteyen tüm gençlerimizi belediyemiz stant alanına bekliyoruz” diye konuştu.

Canik Belediyesi ve Türkiye’deki farklı belediyelerin katılımıyla gerçekleştirilen Tam Bana Göre Festival’de 9 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.