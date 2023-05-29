Talak: “Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, “Deprem gerçeği ile yüzleşmek durumunda kalmadan, Samsun’u depreme hazırlıklı hale getirmeliyiz” dedi

İMO Samsun Şubesi, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesindeki çalışmalara gönüllü olarak katkı veren Samsunlu inşaat mühendisleri için tören düzenledi. Törende, mühendislere teşekkür belgesi verildi. Törene, Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Adem Arslan, Karayolları Bölge Müdürü Rıfat Silov, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat katılırken, KTÜ Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri: Saha Gözlemleri, Yapısal Hasarlar ve İleriye Yönelik Alınması Gereken Önlemler adlı bir sunum gerçekleştirdi.

Gönüllü inşaat mühendislerine teşekkür

Törende bir konuşma yapan İMO Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, “6 Şubat 2023 tarihi üzülerek ifade etmek isterim ki ülkemiz için, hafızalarımızdan silinmeyecek, silinmemesi gereken tarihlerden biri oldu. O sabah hepimiz boğazımızı düğümleyen bir haberle uyandık; merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem, yurdun birçok şehrini sarstığında saatler 04.17’yi gösteriyordu. Depremden yalnızca birkaç saat sonra anlaşıldı ki şehrimizde de ciddi anlamda hissedilen deprem tam 11 şehirde sayısız binayı enkaz haline getirmişti ve 10 binlerce canımızın kaybına vesile oldu. Ülke olarak bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleştik. Tüm Türkiye’yi sarsan bu felaketin sonuçları, aradan yıllar da geçse akıllarımızdan silinmeyecek. Yaşanan felaketin yaralarını sarmak, molozların arasında hayat bulmak için gösterilen dayanışma ise bütün bu karanlığın içinde sahip olduğumuz tek ışık oldu. Bizler de İnşaat Mühendisleri Odası olarak bölgedeki hasar tespit çalışmalarına sonrasında bilirkişilik tespitlerine katkıda bulunmak üzere çalışmalarımıza başladık. Sürekli eğitim merkezimizdeki on-line hasar tespit eğitimlerimizi ücretsiz olarak üyelerimizin hizmetine sunarak, gönüllü olarak katkı vermek isteyen meslektaşlarımıza ilan ettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ve Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Adem Arslan’ın koordinasyonu ile gönüllü meslektaşlarımızı bölgeye sevk ettik. Bugün de İMO Samsun Şubesi olarak gönüllü meslektaşlarımıza Teşekkür Belgesi sunmak için bir araya geldik” şeklinde konuştu.

Samsun’un da deprem riski ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Talak, “Kuzey Anadolu Fay Hattı Ladik ilçemiz sınırları içerisinden geçmekte olup Samsun’a kuş uçuşu 55 km mesafede bulunmakta ve bizler bu gerçekle yüzleşmek durumunda kalmadan Samsun’u depreme hazırlıklı hale getirmeliyiz. Mevcut yapı stokumuzu en kısa sürede değerlendirerek, yönetmeliklere göre yeterli olmayan yapıları ya rehabilite etmeliyiz veya en kısa sürede yenilemeliyiz. Bu çalışmalara başlamak için öncelikle 2019 yılında İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak ön çalışmasını yaptığımız, Samsun Deprem Master Planımızı hazırlamalıyız. Oda olarak finansal anlamda üstesinden gelemeyeceğimiz bu planın hazırlanmasında öncülük edecek ilgili kurumlara her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Törende, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesindeki çalışmalara gönüllü olarak katkı veren Samsunlu inşaat mühendislerine teşekkür belgeleri takdim edildi.