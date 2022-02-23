Subaşı’nda geri sayım

2 katlı 142 araç kapasiteli Subaşı Mekanik Otoparkı için geri sayım sürüyor.

Subaşı Meydanı’na Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 28 milyon TL harcanarak yaptırılan, 2 katlı 142 araç kapasiteli mekanik otopark açılış için gün sayıyor. Tamamen otonom bir sistem ve hız-enerji verimliliği yüksek yazılımla hizmet verecek otoparkta, bir aracın getirilme süresi 3 ile 5 dakika arasında olacak. Şu anda test aşamalarının yapıldığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Subaşı Mekanik Otoparkı ile birlikte bölgede yaşanan trafik karmaşasının da sona ereceğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, merkezdeki otopark sorununu çözmek adına ürettiği en önemli projelerden biri olan Subaşı Mekanik Otoparkı, toplam bin 472 metrekare alanda çelik konstrüksiyondan 12 metre yüksekliğinde 2 katlı olan otoparka aynı anda 2 araç giriş ve çıkış yapacak. Zemin katında kapalı bekleme salonu, bilet gişeleri, danışma, tesisat odaları, idari odalar yer alacak. 24 saat güvenlik kameraları ile izlenebilecek otopark; ayrıca her araca yönelik yangın söndürme sistemleri, uzaktan izleme ve kontrol sistemleri, elden ve otomatik park ücreti ödeme sistemi ile giriş çıkış odalarında yükseklik ve ağırlık kontrol algılayıcıları, lazer alan tarayıcıları, plaka tanıma kameraları, kullanıcı bilgilendirme ekranları, sesli iletişim sistemi, park yardım kamerası, araç algılayıcı manyetik dedektör gibi en son teknolojiye sahip şekilde tasarlandı. Test aşamaları devam eden otoparkın çevre düzenleme çalışmalarının bitirilmesinin ardından hizmete girmesi planlanıyor.

“Yerli teknoloji ile yapıldı”

Başkan Mustafa Demir, seçim vaatleri arasında yer alan Subaşı Mekanik Otoparkını hizmete alacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Hayata geçirdiğimiz otopark projeleri ile şehrimizin tüm ilçelerinde trafik sorununa kökten çözüm bulmayı hedefliyoruz. Toplam bin 472 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Subaşı Mekanik Otoparkı da bunlardan biri. Şu anda inşaat tamamen bitti. Test aşamaları sürüyor. Otopark yapısı tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa edildi. Otoparkın mühendislik, tasarım, yazılım, imalat ve uygulamasında da yerli teknoloji kullanıldı. Mekanik sistemle çalışan otoparka 142 araç park edilebiliyor. Sürücülerin araçlarını el değmeden park etmelerine olanak sağlayan bir sistem. Bu proje ile Samsun’a hem şehircilik anlamında estetik bir katkı yapıyoruz hem de hemşehrilerimize teknolojik, pratik, ekonomik ve güvenilir bir çözüm sunmuş oluyoruz. Çevre düzenlemelerini de bitirdikten sonra otoparkı hizmete alacağız.”