“Staj Seferbirliği”ne OMÜ öğrencilerinden yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda "Senin için SeferBiriz" temasıyla üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan "Staj Seferbirliği" programına OMÜ’den bin 600 başvuru yapıldı.

“Staj Seferbirliği” programı, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Kariyer Merkezi Müdürlüğünün sorumluluğunda yürütüldü. Adaylar, 22 Şubat’ta başlayan programa “Kariyer Kapısı” üzerinden 22 Mart’a kadar başvuru yaptı. Türkiye’nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı adımlar için büyük önem arz eden gençlerin kariyer olanaklarına erişimi, liyakat esaslı, şeffaf ve izlenebilir "Staj Seferbirliği" programı ile desteklenmesi hedeflenmekte.

Geçen yıl başarıyla uygulanan Staj Seferbirliği programının pilot uygulamasında OMÜ’den 300’e yakın öğrenci başvuru yaptı. Bu yıl ise programa, ön lisans 2. sınıf, lisans 3 ve 4. sınıf olmak üzere, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan ve OMÜ’nün çeşitli fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören yaklaşık bin 600 öğrenci başvuruda bulundu. Adayların sınıf durumlarının yıl içinde değişeceği ön görüldüğünden program, ön lisans 1. sınıf ve lisans 2. sınıf öğrencilerinin başvurusuna da açık tutulurken bu öğrenciler için staj yapacağı tarihlerde bir üst sınıfa geçme şartı aranacak.

OMÜ Kariyer Merkezi Müdürlüğünün koordinesi altında Staj Seferbirliği bilgi/belge kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından kamunun ve özel sektörün erişimine açılacak stajyer havuzuna, öğrencilerin ad-soyad, TC kimlik numarası, e-posta gibi kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacak. Böylece, stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderecekler.

Adaylar, aldıkları staj teklifleri doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabilecekler.