Son Dakika
Sözleşmeli Tarım Tanıtım Toplantısı
ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASINDA BASINA KAPALI YAPILAN TOPLANTI VALİ DR. ZÜLKİF DAĞLI, AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ FUAT KÖKTAŞ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR, TÜRKŞEKER GENEL MÜDÜRÜ MÜCAHİT ALKAN VE ZİRAAT ODASI BAŞKANLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
SAMSUN 24.07.2020, 17:20
7
Samsun’un Çarşamba ilçesinde ’Sözleşmeli Tarım Tanıtım Toplantısı’ düzenlendi.
Çarşamba Şeker Fabrikasında basına kapalı yapılan toplantı Vali Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ve ziraat odası başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, pandemi sürecinde sağlık ile birlikte tarım sektörünün de kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirten Vali Dağlı, Türkşeker’in uyguladığı Sözleşmeli Tarım Projesi’ni, çiftçileri fiyat dalgalanması ve faizden koruduğu için önemsediklerini söyledi.
23°
açık
Namaz Vakti 24 Temmuz 2020
|İmsak
|03:57
|Güneş
|05:46
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25