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Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret iddiasına gözaltı

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı yorumda Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

SAMSUN 20.11.2020, 16:32
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Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret iddiasına gözaltı
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Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı yorumda Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamu dairesinde garson olarak çalıştığı öğrenilen 24 yaşındaki Y.A.’nın Facebook’taki sayfasındaki bir paylaşımın altında Atatürk’e hakaret içeren yorum yazdığı tespit edildi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.A. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A., "Benim Facebook hesabıma başkası girip yorum yazmış. Ben yazmadım" dedi.

Savcıya ifade veren Y.A., sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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