Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlere ekmek kapısı oldu

Projesi Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından hazırlanan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) açılışından bugüne kadar geçen 1 yıllık süreçte vatandaşların hem ev ekonomisine katkı sağladı hem de istihdam oluşturdu.

Canik ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan Bala Hatun Hanım Konağı’nda 27 Eylül 2021 tarihinde hizmete sunulan SODAM 1. yılını doldurdu. 1 yıl sonunda değerlendirmede bulunan Vali Dağlı, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından finanse edilen ve Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan SODAM’ın dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimleri desteklemeye yönelik olarak hayata geçirildi. Geride kalan 1 yıllık süre içerisinde bu bağlamda büyük ilerlemeler kaydedildi. Bugüne kadar SODAM’da 15 kursiyerimiz okuma-yazma öğrenmiş ve 9 kursiyerimiz okur-yazarlık belgesi, 10 kursiyerimiz de aşçı çırağı ve aşçı yardımcılığı belgesi almaya hak kazanmıştır. Ayrıca 38 kursiyerimiz terzilik belgesi, 9 kursiyerimiz hasta, yaşlı ve özel bakıma destek elemanı belgesi, 6 kursiyerimiz de ev/kurum temizliği belgesi almaya hak kazanmış ve 19 kursiyerimiz Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmiştir. SODAM bünyesindeki kurslara katılan kadınların çocuklarının kayıtlı olduğu kreşimizde ise çocuklarımız sayıları, şekilleri, sureleri ve duaları öğrenmek gibi birçok kazanım elde etmişler, 28 çocuğumuz yaz donemi Kur’an Kursunda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmiştir. SODAM’da her ay düzenli olarak yapılan eğitim seminerlerine katılan tüm kursiyerlerimiz bugüne kadar 12 farklı alanda verilen eğitimlerden yararlanmıştır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Aile Okulu Projesi kapsamındaki eğitimin pilot uygulamayla Canik bölgesinde ilk olarak SODAM’daki kursiyerlere verildiğini ve 40 saatlik bu eğitim sonucunda kursiyerlerin Aile Okulu Belgeleri almaya hak kazandığını ifade eden Vali Dağlı, “SODAM’da hazırlanan ürünlerle Samsun Gıda Fuarının yanı sıra AVM’lerde de stant açılıyor. Kursiyerlerimizin ürünlerinin buralarda satışa sunuluyor. Geçtiğimiz Ramazan ayı boyunca aşçılık sınıfı kursiyerlerimiz dışarıdan sipariş alarak çalıştı ve ev ekonomilerine destek oldu. SODAM’da aldığı eğitimler sayesinde halen aşçılık kursumuzdan 4 kursiyerimiz, dikiş sınıfından 8 kursiyerimiz, el sanatları sınıfından 8 kursiyerimiz dışarıdan sipariş alarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. SODAM’da belge alan kadınlarımızdan 3’ü sigortalı olarak bir işe yerleştirildi, 3 kadınımız da şu an iş yerlerinde deneme sürecinde. Bu süreçte el sanatları sınıfındaki kursiyerimizin ördüğü bebek oyuncakların Almanya’ya Irak’a satılmış olması da bizleri ayrıca sevindirdi. Bununla birlikte, SODAM’da eğitim alan kursiyerlerimizin iş hayatına katılımını daha da kolaylaştırmak için İş-Kur’la yapılan görüşmeler doğrultusunda kalifiye eleman yetiştirme çalışmalarımıza devam ediyor ve artık Samsun SODAM’ın markalaşması için gerekli planlama çalışmalarına başlıyoruz. Yine SODAM projemiz ile birlikte yürütmeyi planladığımız Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi kapsamındaki çalışmalarımız da devam ediyor. Bu doğrultuda İlkadım ADEM’i kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlk olarak dikiş kursunun açıldığı Çarşamba SODAM ile aşçı yardımcılığı, tığ örücülüğü, ahşap işlemeciliği, nakış ve dikiş kurslarının açıldığı Asarcık ADEM de kısa süre önce faaliyetlerine başladı ve resmi açılışlarını ilerleyen günlerde yapacağız. Ayrıca, Asarcık ADEM bünyesinde açılacak olan kreşimizin de tüm hazırlıkları tamamlanmış durumdadır” diye konuştu.