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Sosyal belediyecilik hizmetleri kış şartlarında da yardıma koştu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Ocak ayında yapılan çalışma kapsamında 500 ton kömür, ihtiyaç sahibi bin ailenin adreslerine ulaştırıldı. İhtiyaç sahipleri için haftanın 6 günü evlere teslim sıcak yemek hizmetine de zorlu kış şartlarına rağmen ara verilmedi.

SAMSUN 30.01.2022, 18:03
Sosyal belediyecilik hizmetleri kış şartlarında da yardıma koştu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Ocak ayında yapılan çalışma kapsamında 500 ton kömür, ihtiyaç sahibi bin ailenin adreslerine ulaştırıldı. İhtiyaç sahipleri için haftanın 6 günü evlere teslim sıcak yemek hizmetine de zorlu kış şartlarına rağmen ara verilmedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarla ihtiyaç sahipleri yalnız bırakılmıyor. Belediyenin çözüm merkezine yakacak yardımı talebiyle yapılan müracaatlar sonrası Ocak ayında ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırıldı. Bin aileye toplamda 500 ton kömür götürüldü.

Yaşlı bakım, evde sağlık, temizlik, kişisel bakım, çamaşırhane, gıda yardımı gibi çok farklı konularda yardımlara da zorlu kış şartlarına rağmen devam ediliyor. Bunlardan biri de yine Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen sıcak yemek hizmeti. Bu kapsamda haftanın 6 günü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yemekhanesinde steril koşullarda hazırlanan yemekler, gıda mühendisleri tarafından test edildikten sonra yaşlı ve yemek yapamayacak durumdaki ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak yemek hizmeti sayesinde sofrasının hiçbir zaman boş kalmadığını belirten İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi’nde yaşayan Şeker Arslan, “Devletimizden, büyükşehir belediyemizden ve bu hizmetin verilmesine sebep olan herkesten Allah razı olsun. Rahatsızlığımdan dolayı evimde yemek yapamaz hale gelince Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi’ne başvurdum. Onlar da bana geri dönüş yapıp ziyaretime geldiler. Her gün aynı saatte yemeğimi getiriyorlar. Sofram hiçbir zaman boş kalmıyor” dedi.

Unkapanı Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki Şerafettin Demiroğlu ise “Yaşım ve hastalıklarımdan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı ekipleri, her gün yemeğimi getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’den Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Demir: “Her alanda marka şehir olacağız”

Sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kentteki altyapı yatırımları da hız kesmedi. Başkan Mustafa Demir hafta sonu mesaisini kentin dört bir yanındaki yatırımları incelemeye ayırdı. Projeleri yakından takip eden ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Demir, vizyoner projelerle Samsun’u geleceğe emin adımlarla taşıyacaklarını ifade etti.

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında, Piri Reis Kavşağı, Kazım Karabekir Siteleri Bulvar Kavşağı ve Atasam Hastanesi Kavşağı’nda devam eden geometri düzenleme, çevre düzenleme ve sinyalizasyon altyapı çalışmalarını inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimizi daha modern hale getirerek, halkımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Samsun’u her alanda marka şehir haline getiriyoruz. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesi, trafiği elektronik ortamda disipline ederek ulaşım problemlerimizi çözecek dijital bir sistem. Yaşam konforu açısından Türkiye’deki en ileri yapay zeka projesidir. Bununla trafik akışı hızlanacak, ulaşım güvenliği artacak” ifadelerini kullandı.

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