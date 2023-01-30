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Soner Aydoğdu sağlık kontrolünden geçti
Samsunspor’un yeni transferi Soner Aydoğdu, sağlık kontrolünden geçti.
SAMSUN 30.01.2023, 09:46
Samsunspor’un yeni transferi Soner Aydoğdu, sağlık kontrolünden geçti.
Samsunspor’un 32 yaşındaki yeni transferi Soner Aydoğdu, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı. Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan sporcuya çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.