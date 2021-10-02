Sonbahar Sanat Atölyeleri Sergisi’nde el emeği ürünler görücüye çıktı

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi himayesinde faaliyet gösteren Sonbahar Sanat Atölyeleri Sergisi’nde el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Sonbahar Sanat Atölyeleri Festivali’nin açılışı, Öğretmenler ve Usta Öğreticiler Derneği (ÖGRETUSDER) tarafından yapıldı. 1- 10 Ekim tarihleri arasında açık kalacak festival açılışına katılan İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ürünleri inceledi.

Açılışta konuşan ÖGRETUSDER Başkanı Ayşegül Dama, “El emeği ürünlerini üreten hanımların, ürün ve çalışmalarını tanıtma ve satış yapmaları için bu yıl festivalin ilkini gerçekleştiriyoruz. İlkadım Belediyemizin desteği ile gerçekleştirdiğimiz bu festivali bundan sonra da geliştirerek sürdürmeyi planlıyoruz. Bundan sonra da belediyemizin desteğini hep yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

“Alın teri kutsaldır”

Alın terinin önemine değinen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “Bizim örfümüzde alın teri kutsaldır. Alın terinin aile ekonomisine ve milli ekonomiye kazandırılması ise bu alın terini bereketlendirir. Biz belediye olarak, hanımlarımızın el emeği ürünlerini önemsiyor ve destekliyoruz. Bu çalışmaları ve ekonomiye kazandırılması amacıyla gerçekleştirilecek her türlü etkinliği, bugün olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Ben buradan bunun sözünü verirken, sizlerden bu ürünleri geliştirip kaliteyi de artırarak markalaşma yolunda ilerlemek için kurumsal bir çatıya kavuşmanızı tavsiye ediyorum. Bu amaçla kooperatif kurulmasını önemli buluyorum. Kooperatif kurulması amacıyla yapılacak çalışmalar konusunda da tam destekle yanınızda olacağız" diye konuştu.

1-10 Ekim tarihleri arasında 10 gün boyunca halka açık olacak etkinlik kapsamında çini, hat kazaziye, seramik, keçe yapımı, örgü, giyim, takı ve gıda gibi birçok alanda ürün halkın beğenisine sunulacak.