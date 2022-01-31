Son 50 yılın en yoğun karının yağdığı Havza’da gece-gündüz mücadele

Son 50 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Samsun’un Havza ilçesinde karın temizlenmesi için gece-gündüz mesai yapılıyor.

Havza Belediyesi tarafından yoğun kar yağışının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan kar ve buz temizleme çalışmalarına gece gündüz denilmeden devam edildi. Havza Belediyesi destek hizmetleri, temizlik işleri ve zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerinin katılımı ile trafik yoğunluğunun az olduğu gece saatlerinde Hasan Aktar Caddesi’nde kar ve buz temizleme çalışması yapıldı.

Gün boyu 25 Mayıs Mahallesi ve İcadiye Mahallesi’nde sürdürülen çalışmalar akşam saatlerinde trafiğinde hafiflemesi ile birlikte Hasan Aktar Caddesi’ne kaydırıldı. İş makinelerinin ve çok sayıda personelin katıldığı çalışmada caddede kar temizleme ve ardından tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, son 50 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleştiğini ifade ederek, "Önceliğimiz bir an evvel karın halkımız üzerindeki olumsuz etkilerini kaldırmak. Bunun için ekiplerimiz 24 saat esası ile çalışmalarına devam ediyorlar. Özveri ile işlerini yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.