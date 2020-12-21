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Sokakta bulduğu hasta köpeği ölümden kurtardı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir hayvansever, sokakta bulduğu hasta köpeği veterinere götürerek tedavi ettirdi.
SAMSUN 21.12.2020, 16:40
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir hayvansever, sokakta bulduğu hasta köpeği veterinere götürerek tedavi ettirdi.
Vezirköprü Sokak Hayvanları Grubu üyesi Büşra Uğurlu, sokakta acı çekerken bulduğu köpeği alarak veterinere götürdü. Köpeğin burada tedavisini yaptırarak sağlığına kavuşmasını sağlayan Uğurlu, köpeğin dişlerinde sorun olduğu için çenesinde enfeksiyona bağlı şişlikler oluştuğunu, veteriner hekim tarafından verilen ilaçlarla şişliklerin indiği belirtti. "Böcek" ismi verilen köpeğin mutluğu hayvanseverlere duygulu anlar yaşattı.Tülin Uyunıker isimli bir hayvansever ise sağlığına kavuşan Böcek’i sahiplenerek bahçesinde beslemeye başladı.
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