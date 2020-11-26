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Sokaklarda yaşayan gencin dramı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sokaklarda yaşayan 30 yaşındaki Kadir Narlı, hem açlık hem de soğukla mücadele ediyor.

SAMSUN 26.11.2020, 16:14
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Sokaklarda yaşayan gencin dramı
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sokaklarda yaşayan 30 yaşındaki Kadir Narlı, hem açlık hem de soğukla mücadele ediyor.

Yaklaşık 5 aydır Esentepe Mahallesi Çocuk Kütüphanesi ve Fabrika Camisi çevresinde görülen Narlı, geceleri buradaki camin merdiven altında yatıyor. Kadir Narlı yiyeceğini çöp konteynırlarından temin ederek karnını doyuruyor. Sağlık ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 30 yaşındaki gencin havaların soğumasıyla yaşam şartları iyice zorlaştı.

Konuyla ilgili konuşan çevre sakinleri, "Bu şartlar altında bu insanın sokaklarda yaşaması hem uygun değil hem de mümkün değil. Yetkililerin biran önce bu kimsesiz gence sahip çıkarak tedavi ettirilmeli ve hayatını sürdürebileceği bir ortam sağlanmalıdır" dediler.
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