Sokak hayvanları ve yasaklı ırklara konforlu alan

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları ve yasaklı ırklar için hazırlanan yeni ünite ile daha konforlu ve sağlıklı yaşam alanı oluşturuluyor.

Her alanda yaptığı yatırımlarla Samsun’u geleceğe taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının hayat şartlarını iyileştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bakıma muhtaç kedi ve köpekler için ayrı yaşam alanları oluşturulan Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanları için her türlü konfor sağlanıyor.

Birbirinden bağımsız 88 gözden oluşan ünite ile anneli yavrular ve yasaklı ırklar için konforlu bir yaşam alanı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, iklim şartlarından etkilenmemeleri için de tüm şartları hazırlıyor.

“Sağlıklı ve konforlu yaşam alanı”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yeni ünitemiz tamamen alttan ısıtmalı olacak. Çünkü iklim şartları özellikle anneli yavrular için oldukça önemli. Açık ve kapalı alan olması nedeniyle de soğuk havalarda içeride ve dışarıda birbirleriyle vakit geçirebilecekleri, her türlü bakım, besleme ve bakım işlerinin yapılabileceği alan olarak planladık. Yaklaşık 1,5 ay içerisinde yapımını tamamlayıp anneli yavrularımızın ve yasaklı ırkların buraya naklini yapacağız. Bundan sonraki süreçte daha sağlıklı ve konforlu yaşamalarını sağlayacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde can dostlarının tedavi, beslenme ve barınmaları için her şeyi özveriyle takip ettiklerini ifade eden Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap ise, “Birbirinden bağımsız 88 gözden oluşan ve sokak hayvanlarımız için her türlü konforu düşündüğümüz bir ünite olacak. Her göz birbirinden bağımsız olduğu için sokak hayvanları bu alanda daha sağlıklı yaşayacak” diye konuştu.