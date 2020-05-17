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Sokağa çıkmayı fırsat bilip gelinciklerin resimlerini çektiler

SAMSUN'DA YENİ TİP KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ GEÇİCİ SÜRELİĞİNE SONA ERDİRİLMESİNİN ARDINDAN PARKLAR VE SOKAKLAR YAŞLILAR İLE DOLARKEN, BAZI FOTOĞRAF SANATÇISI YAŞLILAR İSE SAHİLDE ELLERİNDE FOTOĞRAF MAKİNELERİ GELİNCİK ÇİÇEKLERİNİ FOTOĞRAFLADILAR.

Sokağa çıkmayı fırsat bilip gelinciklerin resimlerini çektiler

SAMSUN'DA YENİ TİP KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ GEÇİCİ SÜRELİĞİNE SONA ERDİRİLMESİNİN ARDINDAN PARKLAR VE SOKAKLAR YAŞLILAR İLE DOLARKEN, BAZI FOTOĞRAF SANATÇISI YAŞLILAR İSE SAHİLDE ELLERİNDE FOTOĞRAF MAKİNELERİ GELİNCİK ÇİÇEKLERİNİ FOTOĞRAFLADILAR.

17 Mayıs 2020 Pazar 18:03
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Sokağa çıkmayı fırsat bilip gelinciklerin resimlerini çektiler

Samsun’da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesinin ardından parklar ve sokaklar yaşlılar ile dolarken, bazı fotoğraf sanatçısı yaşlılar ise sahilde ellerinde fotoğraf makineleri gelincik çiçeklerini fotoğrafladı.

Samsun’da yaşlılara 12.00-18.00 saatleri arasında izin verilmesi nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlılar sokaklara ve parklara akın etti. Parklarda oturup sokaklarda dolaşan yaşlılar, sahil turu attı. Fotoğraf sanatçısı bazı yaşlılar ise ellerinde fotoğraf makineleri sahilde demir yolu kenarında bulunan gelincik fotoğraflarını görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

Uzun zamandır evlere hapis hayatı yaşadıklarını belirten yaşlılar geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kendilerine sokağa çıkma izninin verilmesinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

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