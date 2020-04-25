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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları ve kuşlar unutulmadı

SAMSUN BAFRA DOĞA KORUMA ŞEFLİĞİ VE HAYVANSEVERLER SOKAK HAYVANLARI VE KUŞLARA YEM BIRAKTI.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları ve kuşlar unutulmadı

SAMSUN BAFRA DOĞA KORUMA ŞEFLİĞİ VE HAYVANSEVERLER SOKAK HAYVANLARI VE KUŞLARA YEM BIRAKTI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:44
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları ve kuşlar unutulmadı

Samsun Bafra Doğa Koruma Şefliği ve hayvanseverler sokak hayvanları ve kuşlara yem bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürlüğü, 11. Bölge, Samsun Şube Müdürlüğü Bafra DKMP Şefliği ve hayvanseverler sokak hayvanları ve kuşları unutmadı.

Bafra DKMP Şefliği, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Bafra Hayvanları Koruma Derneği ile beraber 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehir içinde insanlar ile yaşamaya uyum göstermiş hayvanların açlıktan en az etkilenmesi tedbiri kapsamında, sahipsiz sokak hayvanlarına ve şehir kuşlarına yönelik besleme programı düzenledi. Alparslan Türkeş Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve ilçe merkezinde bulunan çeşitli parklarda barınan sokak hayvanları ve kuşlara Bafra DKMP Şefliği görevlileri tarafından yem bırakıldı.

Ayrıca Bafra Sokak Hayvanları Bakımevinde bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesi, uygun şartlarda barındırılması ve bakımları ile ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında denetimlerin DKMP tarafından devam edeceği belirtildi.

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