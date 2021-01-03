Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca araç sürücülerine ve yayalara izin belgesi sorgulaması yapılıyor.

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla yılbaşında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması süresince ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler aralıksız sürdürüldü. Şehir merkezinde birçok noktada araçları ve yayaları bir bir durduran ekipler vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Denetimler gün boyunca devam ediyor.