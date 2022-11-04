Şizofren hastalığını yenen şairden vatan, şehit ve aşk temalı kitap

Samsunlu şair Durmuş Tunacık, vatan, şehit ve aşk temalı “İzlerin Var” adlı şiir kitabını çıkardı.

1977 Samsun doğumlu şair Durmuş Tunacık, 12. kitabı olan “İzlerin Var” adlı eserini vatandaşlara tanıttı. Ortaokul döneminde şiir yazmaya başladığını söyleyen Tunacık, günümüzde hala bu yeteneğini insanlara sergilemeye devam ediyor. Anne ve babasını erken yaşlarında kaybeden Durmuş Tunacık, 1997 yılında askerlik yaptığı sırada yaşadığı acılardan dolayı şizofreni hastalığına yakalandı. Tüm bu sorunlarla başa çıkarak hayata tutunan Tunacık, 2009 yılında evlenerek 1 kız ve 1 erkek çocuk sahibi oldu. Geçimini yazdığı kitaplar ile sağlayıp insanlara bilgi ve tecrübelerini aktaran Durmuş Tunacık, 12. kitabı olan “İzlerin Var” adlı eserini de yayınladı.

Yazdığı kitapta vatan, şehitler, kutsal değerler, beşeri aşk, ilahi aşk gibi temalara yer veren Tunacık, hiciv türünde hazırladığı şiirler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.