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Sinoplu gençler Samsun’da

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında Sinop’tan Samsun’a gelen gençler Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

SAMSUN 14.07.2021, 13:20
Sinoplu gençler Samsun’da
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında Sinop’tan Samsun’a gelen gençler Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Kurtuluş meşalesinin yakıldığı ilk adım şehri Samsun’da gençleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Dağlı, proje kapsamında milli birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla iller arasında ziyaretler yapıldığını ve bu vesileyle kardeşlik köprüsünün kurulduğunu, ayrıca iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşıldığını belirterek, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ufkunun açılması ve yetiştirilmesi noktasında ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ni çok önemli görüyoruz” dedi.
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