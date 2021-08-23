Sinir sıkışmalarında erken tanı ve tedavinin önemi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin, "El, kol ve dirseklerde görülebilen ağrı, uyuşma, karıncalanma gibi şikayetler ciddiye alınmalı, tedavisine erken dönemde başlanmalıdır" dedi.

Sinir sıkışmalarının çoğu insanda görülebilen rahatsızlıklardan birisini teşkil ettiğine dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin, "Sinir sıkışması, bir sinirin çevresinde yer alan kemik, kıkırdak ve kas gibi dokular tarafınca oluşturulan basınç sebebiyle meydana gelen durumdur. Bu durum kemik ağrısı ile karıştırılabilir. Bunlar özellikle eller kollar ve dirsekte uyuşuklukla ortaya çıkar. Gece daha sık görülmektedir. Elin orta kısmında karpal tünel sendromu dediğimiz (Elde sinir sıkışması) elin ilk üç parmağında uyuşukluk, karıncalanma ve bazen de kuvvet kaybı ile kol ağrısına neden olabilir. Bu durumda yine diğer bir sinir sıkışması dirsekte olmaktadır. Bu sıkışmalar ağrı ile birlikte kişiyi uykudan bile uyandırabilir. Bu durum şeker hastalarında her iki elde sinir sıkışması görülebilir. El bileğinin aşağısında parmaklara vuran ağrı, uyuşma olabilir. Sinir sıkışmasının erken dönemlerinde aslında daha çok uyuşukluk ve karıncalanma geç dönemde ağrı ve hatta bazı kaslarda yani o sinirlerin çalıştırdığı kaslarda artık küçülme olmaktadır. Sinir artık o kasları uyarmadığı için kaslarda kendi gücünü kaybediyor. Yanlış pozisyonda oturma, uyku, masa başında otururken dirseklerini sandalyenin kollarına yada masaya dayayanlar, yanlış klavye kullanımı özellikle laptop kullanımı burada önemli laptop ve dizüstü bilgisayarlarda mouse olmadığı için uzun süreli ve yanlış kullanımdan dolayı sinir sıkışması gelişen hastalar olabilir. Kişinin mesleği ve iş-çalışma koşulları ile ilişkili olarak sinir sıkışmaları sıklıkla görülmektedir” diye konuştu.

“Ağrılar ciddiye alınmalı”

“Ağrılar ciddiye alınmalı” diyen Opr. Dr. Kubilay Ersin şu bilgileri verdi:

“Yaşam koşulu değişikliği burada önemli ama teşhis için EMG dediğimiz elektromiyografi test ile sinirlerin ne kadar çalıştığını nerede sıkıştığını bulabiliyoruz. Hafif, orta ve ağır sinir sıkışmalarını teşhis edebiliyoruz. Hafif ve orta hastalara genellikle bazı el bilek atelleri veya o bölgeyi koruyan cihazlar veriyoruz. Bunun dışında yine fizik tedavi uyguluyoruz. Ama orta ve ileri düzeydeki vakalarda bu basıya neden olan sinir sıkıştığı bölgeyi rahatlatan cerrahi yöntemler uyguluyoruz. Sinir sıkışmalarında erken tanı teşhis ve tedavi çok önemlidir. Erken tanı da sinir ölmüyor, siniri kurtarabiliriz ancak uzun süre kaldığı zaman geri dönüşümsüz hasarlar bırakabilir. Bu anlamda el, kol ve dirseklerde görülebilen ağrı, karıncalanma gibi şikayetler kişi tarafından ciddiye alınmalıdır.”