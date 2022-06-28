Son Dakika
Silahlı yaralama şüphelisi tutuklandı
Samsun’da bisikletçi dükkanında bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan genç tutuklandı.
SAMSUN 28.06.2022, 15:00
Samsun’da bisikletçi dükkanında bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan genç tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’ndeki bir bisikletçi dükkanında dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G. yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili D.B.’yi (20) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.