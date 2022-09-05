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Silahla yaralama şüphelisi yakalandı
Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
SAMSUN 05.09.2022, 17:12
Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan N.Y. yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.T. olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan A.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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