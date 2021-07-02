banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM BAŞKANI GÜLLE: 200 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDIK
TİM BAŞKANI GÜLLE: 200 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDIK
Kanada'da Kraliçe'nin heykelini yıktılar
Kanada'da Kraliçe'nin heykelini yıktılar
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama

Silahla silahla yaralama olayına 2 tutuklama

Samsun’da bir kişinin silahla yaralamasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAMSUN 02.07.2021, 21:16
Silahla silahla yaralama olayına 2 tutuklama

Samsun’da bir kişinin silahla yaralamasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.A.A.(28) sol ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Y.U.(23) ve S.Ö.’yu (23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan Y.U. ve S.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.U. ve S.Ö. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)