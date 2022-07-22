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Silahı kurcalarken kazana kendini vurdu

Samsun’da bir kişi silahını kurcalarken kazara ateş alması sonucu kendini elinden ve bacağından yaraladı.

SAMSUN 22.07.2022, 14:35
Silahı kurcalarken kazana kendini vurdu

Samsun’da bir kişi silahını kurcalarken kazara ateş alması sonucu kendini elinden ve bacağından yaraladı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. tabancasını kurcalarken silahın kazara ateş alması sonucu kendini elinden ve bacağından yaralandı. Sol eline giren kurşun daha sonra sol bacağına girip çıktı. Kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Y.S. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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