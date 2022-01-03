Sığır çiçek aşılama programı başladı

Samsun’da hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü programı kapsamında sığırlarda nodüler ekzantemi aşılama programı (sığır çiçek aşılama) başladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Sığır Çiçek Aşılama Programı boyunca 3 aylıktan büyük tüm sığırlar LSD (Çiçek) hastalığına karşı aşılanacaktır. Sığırların nodüler ekzantem hastalığı büyükbaş hayvanlara sinekler ile bulaşan, deride nodül ve yumrularla karakterize olurken et ve süt veriminde azalma, damızlık değerinde düşme ile beraber ekonomik kayıplara neden olan, ihbarı mecburi olan bir hastalıktır. Hastalıkla mücadelenin en etkin korunma yolu aşılama ve sinekler ile mücadeledir. Büyükbaş hayvan sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu almak için şap aşısı ile beraber sığır çiçek aşısı şartı aranacağından yetiştiricilerimizin mutlaka çiçek aşısı yaptırmaları gerekmektedir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4. maddesi gereğince; yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup, aksi hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 2022 yılı için 20 bin 706 TL idari para cezası verilmesi hükmü mevcuttur. Şap ve LSD Aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir. Aşılama programı ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütülecektir. Üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Yetiştiricilerimizin LSD aşılama programına göstereceği yoğun ilgi, ilimizde LSD Hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır” dedi.